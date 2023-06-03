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Костюк вийшла в 1/8 фіналу парного Ролан Гаррос

Марта Костюк досягла третього кола (1/8 фіналу) парних змагань Відкритого чемпіонату Франції, що триває в Парижі.
Сьогодні 15:25 130 0
Костюк вийшла в 1/8 фіналу парного Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк і румунка Єлена-Габріела Русе  переграли тандем Кірстен Фліпкенс з Бельгії та Шелбі Роджерс з США у другому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години 5 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

Костюк і Русе 1 раз подали навиліт, допустили 6 подвійних помилок та реалізували 5 з 8 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Друге коло, 03 червня

Марта Костюк/ Єлена-Габріела Русе (Україна/ Румунія) - Кірстен Фліпкенс/ Шелбі Роджерс (Бельгія/ США) – 3:6, 6:4, 6:3

Раніше Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос.

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