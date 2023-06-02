Світоліна: Дуже мотивована йти далі на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) вмотивована пройти якомога далі на Ролан Гаррос.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Які мої очікування? Я просто намагаюся грати матч за матчем. Я приїхала сюди без очікувань, повертатися в тур після народження дитини - це насправді дуже важко. Але я дуже мотивована йти далі на цьому турнірі.

Наступна суперниця [Дарія Касаткіна] - дуже складна. Тому головне - це відновити сили і бути готовою до наступної битви. Це дійсно дуже, дуже особливі моменти тут, на Ролан Гаррос. Я завжди любила тут грати, завжди дивилася Ролан Гаррос у дитинстві в Україні, здається це був єдиний турнір Grand Slam, який у нас показували. Я дуже рада, що в мене є шанс знову тут зіграти", - сказала Світоліна.