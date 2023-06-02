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Світоліна: Останній гейм був фантастичним

Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над росіянкою Анну Блінкову
Сьогодні 22:26 151 0
Світоліна: Останній гейм був фантастичним
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) не змогла показати свій теніс у першому геймі проти росіянки Анни Блінкової (56).

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Перший сет з мого боку вийшов не дуже вдалим, я не дуже добре пересувалася, не грала у свій найкращий теніс. Але мені потрібно було продовжувати боротися, знайти свій хороший теніс. Після першого гейму в другому сеті я грала краще і краще, я дійсно намагалася боротися. За таких приголомшливих трибун важко не битися. Я просто намагалася віддати всі сили. Час від часу я не почувалася дуже добре. Але в підсумку зіграти добре під тиском наприкінці матчу - це був особливий момент. Я дуже вдячна, що ви надихали мене, це було неймовірно.

Останній гейм був фантастичним? О, так, я просто вирішила залишити всі сили на корті. Я подавала на матч на цій половині корту, проти вітру, це було трохи складно. Але в підсумку я була дуже щаслива забити цей бекхенд по лінії, я виклалася на 100% на цьому ударі, тому я дуже рада, що змогла взяти цей гейм на подачі", - відзначила Світоліна.

Раніше Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос.

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