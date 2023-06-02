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Кіченок з перемоги стартувала в міксті на Ролан Гаррос

Українка вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 19:28 128 0
Кіченок з перемоги стартувала в міксті на Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та її напарник Меттью Ебден (Австралія) обіграли тандем Єна Сібахара (Японія) / Джексон Вітроу (США) у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 3:6, [10:5].

У другому раунді українсько-австралійська пара зіграє проти дуету Ейша Мухаммад / Ллойд Гласпулл.

Найкращим результатом Кіченок на Ролан Гаррос у змішаному парному розряді є 2-й раунд (2019, 2022).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Перше коло, 02 червня

Людмила Кіченок (Україна) / Меттью Ебден (Австралія) - Єна Сібахара (Японія) / Джексон Вітроу (США) - 6:4, 3:6, [10:5]

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