Крутих не зміг вийти до півфіналу турніру у Німеччині

Українець поступився у чвертьфіналі

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Олексій Крутих поступився Суміту Нагалу (254) з Індії у чвертьфіналі турніру серії ATP Challenger Tour у німецькому місті Тройсдорф.

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 1:6, 6:1, 4:6.

Saturn Oil Open - ATP Challenger Tour 75

Тройсдорф, Німеччина

Грунт

Призовий фонд €73,000

1/4 фіналу, 02 червня

Суміт Нагал - Олексій Крутий 6:1, 1:6, 6:4

Раніше Крутих поступився у кваліфікації Ролан Гаррос.

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