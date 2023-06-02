Крутих не зміг вийти до півфіналу турніру у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Перша "ракетка" України Олексій Крутих поступився Суміту Нагалу (254) з Індії у чвертьфіналі турніру серії ATP Challenger Tour у німецькому місті Тройсдорф.
Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 1:6, 6:1, 4:6.
Saturn Oil Open - ATP Challenger Tour 75
Тройсдорф, Німеччина
Грунт
Призовий фонд €73,000
1/4 фіналу, 02 червня
Суміт Нагал - Олексій Крутий 6:1, 1:6, 6:4
Раніше Крутих поступився у кваліфікації Ролан Гаррос.
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