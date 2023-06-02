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Крутих не зміг вийти до півфіналу турніру у Німеччині

Українець поступився у чвертьфіналі
Сьогодні 17:10 136 0
Крутих не зміг вийти до півфіналу турніру у Німеччині
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Олексій Крутих поступився Суміту Нагалу (254) з Індії у чвертьфіналі турніру серії ATP Challenger Tour у німецькому місті Тройсдорф.

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 1:6, 6:1, 4:6.

Saturn Oil Open - ATP Challenger Tour 75
Тройсдорф, Німеччина
Грунт
Призовий фонд €73,000
1/4 фіналу, 02 червня

Суміт Нагал - Олексій Крутий 6:1, 1:6, 6:4

Раніше Крутих поступився у кваліфікації Ролан Гаррос.

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