Крутих поступився у кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Олексій Крутих (185) програв Факундо Діасу Акості з Аргентини (137) у півфіналі кваліфікації Ролан Гаррос.
Матч тривав 2 години та 5 хвилин. Крутих жодного разу не подав на вилті та допустив 3 подвійні помилки.
Це була перша зустріч тенісистів. Крутих цього року дебютував у відборі ґрунтового мейджора.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - €19,804,000
Кваліфікація, 2 коло
Кваліфікація, 2 коло
Олексій Крутих (Україна) – Факундо Діас Акоста (Аргентина) 5:7, 5:7
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