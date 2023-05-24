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Крутих поступився у кваліфікації Ролан Гаррос

Олексій Крутих (185) завершив виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
Сьогодні 16:31 320 0
Крутих поступився у кваліфікації Ролан Гаррос
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (185)  програв Факундо Діасу Акості з Аргентини (137) у півфіналі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години та 5 хвилин. Крутих жодного разу не подав на вилті та допустив 3 подвійні помилки.

Це була перша зустріч тенісистів. Крутих цього року дебютував у відборі ґрунтового мейджора.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - €19,804,000
Кваліфікація, 2 коло

Олексій Крутих (Україна) – Факундо Діас Акоста (Аргентина) 5:7, 5:7

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