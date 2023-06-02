Головне
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 10:59 1658 4
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю
Сьогодні 13:17 2190 1
Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА
Сьогодні 08:41 381
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Сьогодні 07:00 626
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем
Вчора 21:22 1212
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс
Вчора 21:13 1406 1
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі
Вчора 15:25 1398
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 15:15 15602 2
Коли глибину падіння важко уявити
Вчора 14:46 2484
Тудор вирішив залишити Марсель
Вчора 14:39 594
Прямі трансляції

Світоліна: Рідні в Україні звикли до війни – це жахливо

Українка розповіла, як її рідні переживають війну
Сьогодні 15:20 277 0
Світоліна: Рідні в Україні звикли до війни – це жахливо
#Еліна Світоліна

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) розповіла, як її рідні переживають війну в Україні.

Слова українки цитує Великий теніс України.

"Я багато розмовляю зі своїми друзями, зі своєю родиною в Україні, і це жахливо, але вони вже звикли до цього. Вони звикли до сигналів тривоги. Вони звикли до того, що як тільки вони щось чують, вони йдуть у бомбосховища. Безсонні ночі. Знаєте, це жахлива річ, але вони кажуть мені, що тепер це частина їхнього життя, що дуже, дуже сумно.

  Актуально: Світоліна отримала wild card на турнір WTA 250 у Бірмінгемі

Крім того, для дітей, є багато відео... сьогодні була дівчинка, де вони просто біжать до бомбосховища через дорогу, тому що опівдні кілька ракет пролетіло над Києвом. Останні місяці були дуже важкими і по всій Україні. Ракети були по всій Україні. Так, останні місяці для українців були дійсно дуже, дуже важкими", - сказала Світоліна.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його 6064
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс 1406 1
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю 2190 1
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем 1212
Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором 1802 1
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 1658 4
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114178
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44462
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21692
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149700 7
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9412 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26784