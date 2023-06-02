Світоліна: Рідні в Україні звикли до війни – це жахливо

Українка розповіла, як її рідні переживають війну

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) розповіла, як її рідні переживають війну в Україні.

Слова українки цитує Великий теніс України.

"Я багато розмовляю зі своїми друзями, зі своєю родиною в Україні, і це жахливо, але вони вже звикли до цього. Вони звикли до сигналів тривоги. Вони звикли до того, що як тільки вони щось чують, вони йдуть у бомбосховища. Безсонні ночі. Знаєте, це жахлива річ, але вони кажуть мені, що тепер це частина їхнього життя, що дуже, дуже сумно.

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Крім того, для дітей, є багато відео... сьогодні була дівчинка, де вони просто біжать до бомбосховища через дорогу, тому що опівдні кілька ракет пролетіло над Києвом. Останні місяці були дуже важкими і по всій Україні. Ракети були по всій Україні. Так, останні місяці для українців були дійсно дуже, дуже важкими", - сказала Світоліна.

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