Світоліна отримала wild card на турнір WTA 250 у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) отримала wild card на турнір WTA 250 у Великій Британії.
Про це повідомляє LTA.
Трав’яний турнір відбудеться в Бірмінгемі з 19 по 25 червня.
Також wild card отримала американка Вінус Вільямс.
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Перед турніром у Бірмінгемі Світоліна має зіграти на турнірі WTA 250 у Нідерландах.
Нагадаємо, 2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос.
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