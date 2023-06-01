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Світоліна отримала wild card на турнір WTA 250 у Бірмінгемі

Трав’яний турнір відбудеться з 19 по 25 червня
Сьогодні 22:38 263 0
Світоліна отримала wild card на турнір WTA 250 у Бірмінгемі
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) отримала wild card на турнір WTA 250 у Великій Британії.

Про це повідомляє LTA.

Трав’яний турнір відбудеться в Бірмінгемі з 19 по 25 червня.

Також wild card отримала американка Вінус Вільямс.

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Допис, поширений LTA (@lta)

Перед турніром у Бірмінгемі Світоліна має зіграти на турнірі WTA 250 у Нідерландах.

Нагадаємо, 2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос.

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