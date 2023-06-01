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Монфіс: В мене частковий розрив однієї зі зв'язок лівого зап'ястя

Француз розповів чому знявся з Ролан Гаррос
Сьогодні 16:20 248 0
Монфіс: В мене частковий розрив однієї зі зв'язок лівого зап'ястя
Фото: Getty Images
#Ролан Гаррос, #Гаель Монфіс

Джерело - LeFigaro.

Французький тенісист Гаель Монфіс (394) вирішив знятися з Ролан Гаррос через пошкодження.

Про це він розповів порталу LeFigaro.

"В мене частковий розрив однієї зі зв'язок лівого зап'ястя. На адреналіні мені вдалося дограти матч з Баесом, але за ніч ситуація не покращилася. Сьогодні зранку я випив кілька протизапальних препаратів, спробував побити по м'ячу і відчув біль.

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Лікар не був упевнений у діагнозі, тому довелося робити МРТ, відповідь його після цього була наступною: "Ми не граємо". Щоб дізнатися точні терміни відновлення, потрібно пройти ще одне обстеження. Якщо це буде кілька тижнів, то не страшно. Якби це був повний розрив зв'язки, то ситуація була б гіршою", - розповів Монфіс.

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