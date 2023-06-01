Монфіс: В мене частковий розрив однієї зі зв'язок лівого зап'ястя

Французький тенісист Гаель Монфіс (394) вирішив знятися з Ролан Гаррос через пошкодження.

Про це він розповів порталу LeFigaro.

"В мене частковий розрив однієї зі зв'язок лівого зап'ястя. На адреналіні мені вдалося дограти матч з Баесом, але за ніч ситуація не покращилася. Сьогодні зранку я випив кілька протизапальних препаратів, спробував побити по м'ячу і відчув біль.

Актуально: Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі

Лікар не був упевнений у діагнозі, тому довелося робити МРТ, відповідь його після цього була наступною: "Ми не граємо". Щоб дізнатися точні терміни відновлення, потрібно пройти ще одне обстеження. Якщо це буде кілька тижнів, то не страшно. Якби це був повний розрив зв'язки, то ситуація була б гіршою", - розповів Монфіс.