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Світоліна: Було дійсно дуже важко грати з Гантер

Еліна Світоліна (192) прокоментувала перемогу над австралійкою Сторм Гантер (204) у другому колі Ролан Гаррос.
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Світоліна: Було дійсно дуже важко грати з Гантер
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) змогла зібратися у матчі проти австралійки Сторм Гантер (204) у другому колі Ролан Гаррос.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Було дійсно дуже важко грати зі Сторм, вона вийшла на корт і зі старту просто забивала всюди віннери. Вона дуже добре грала. Думаю, я грала не настільки вже й погано, але вона була найкращим гравцем на корті в першій партії. Мені треба було заново зібратися і спробувати показати свою найкращу гру. Далі вже було значно краще, другий і третій сети - це вже був хороший матч від мене.

Гаель сьогодні прийшов повболівати за мене, а чи дивилася я його матч учора? Я дивилася, але не наживо. Я кричала у своєму номері. Якщо хтось чув мене, то це я вболівала за Гаеля. Це був неймовірний матч. Насправді я й гадки не маю, що він тут робить, він має відпочивати. Але я дуже вдячна йому, що він прийшов мене підтримати, особливо в такому важкому матчі. Тепер чекаю на його наступний раунд, тепер його черга вийти в третє коло. Бажаю йому всього найкращого.

Ми не знаємо іншого життя, крім тенісу, з 3-4 років ми займаємося спортом. Це наш природний стан. Є багато важких моментів у мене, у Гаеля, але ми як сім’я розуміємо один одного, підтримуємо і намагаємося подолати ці труднощі, щоб були саме такі моменти, як у мене сьогодні, як у нього вчора, коли Гаель усім серцем боровся. Він відіграв неймовірний матч. Сподіваюся, що завтра ви підтримаєте його так само протягом усього матчу, як і вчора", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга.

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