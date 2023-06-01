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1 червня Цуренко зіграє проти американки Девіс у 3-му колі Ролан Гаррос

Сьогодні 10:04 601 0
1 червня Цуренко зіграє проти американки Девіс у 3-му колі Ролан Гаррос
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

1 червня українська тенісистка Леся Цуренко продовжить виступи на Ролан Гаррос - побореться за вихід у третє коло з американкою Лорен Девіс.

Розклад виступу українок на Roland Garros 1 червня

17:30*. Леся Цуренко (66) - Лорен Девіс (52, США) - четвертий запуск, після матчу чоловічого одиночного розряду Гірон - Легечка.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

У другому колі Цуренко вибила з турніру 15 ракетку світу Борбору Крейчикову, а Девіс без проблем здолала китаянку Лінь Чжу (6:3, 6:3).

У єдиній очній зустрічі в Акапулько в 2018 році Цуренко розгромила суперницю - 6:4, 6:1.

Нагадаємо, Еліна Світоліна в третьому колі перемогла австралійку Гантер (2:6, 6:3, 6:1) і посперечається з росіянкою Блінковою за вихід в 1/8 фіналу. Матч Світоліна - Блінкова відбудеться в п'ятницю, 2 червня.

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