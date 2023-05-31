Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Вчора 20:29 3610
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Сьогодні 10:25 1882
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сьогодні 09:15 9776
31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 09:12 1770 1
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії
Сьогодні 07:25 704
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 397
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 1234
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
Вчора 17:51 1815 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 16:54 229169 19
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Вчора 13:34 1026 1
Прямі трансляції

Калініна пояснила, чому не грає за збірну України

Ангеліна Калініна розповіла про перспективи дебютувати у складі національної збірної.
Сьогодні 12:15 335 0
Калініна пояснила, чому не грає за збірну України
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не закрила питання зі збірною України.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Це питання не закрите. У мене просто не складалося по здоров'ю купу разів. Справа навіть не в збірній. Я минулого року знялася з 5-6 турнірів і навіть на US Open довелося знятися. І це був не перший рік, коли таке сталося.

Я не хочу наобіцяти чогось, а потім сказати: "Ой, а в мене не виходить більше". Я так не роблю. Якщо я знаю, що я не потягну, то кажу заздалегідь і відкрито.

У мене немає жодних конфліктів ні з Федерацією, ні з гравцями. Я відмінно з усіма спілкуюся. Так виходить дуже багато років. У мене була операція на плечі. Я пропустила рік. Потім збірна мала грати, а я була 1000-ю в рейтингу і поїхала грати на 25-тисячнику. Минулого року я знялася з US Open і оговталася тільки в листопаді.

Я знаю дівчаток у нашій команді. Це зіграна, сильна, сформована збірна, яку спробуй ще обіграй. Я дійсно вважаю, що дівчата грають суперзлагоджено вже багато років. Вони розривають усіх. Я впевнена, що вони пройдуть у фінальну групу.

У мене дуже багато планів і амбіцій, але все залежить від здоров'я. Так, це звучить банально, але це так. Скільки було планів на минулий рік... А в підсумку я знялася з трьох "Мастерсів" і з US Open. Я не поїхала в Мексику і в Японію. Мені все скрізь хочеться, але на виході ось маю, що маю. Це моє тіло, моє здоров'я", – сказала Калініна.

Раніше Ангеліна Калініна поступилась на старті Ролан Гаррос.

Коментарі ()
Популярне зараз
Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною 3405 2
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 229169 19
Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні 5745 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 9776
Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО 2046
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 3610
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5005
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26009
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72068
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10894
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 208636
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 70891