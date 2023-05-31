Калініна пояснила, чому не грає за збірну України

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не закрила питання зі збірною України.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Це питання не закрите. У мене просто не складалося по здоров'ю купу разів. Справа навіть не в збірній. Я минулого року знялася з 5-6 турнірів і навіть на US Open довелося знятися. І це був не перший рік, коли таке сталося.

Я не хочу наобіцяти чогось, а потім сказати: "Ой, а в мене не виходить більше". Я так не роблю. Якщо я знаю, що я не потягну, то кажу заздалегідь і відкрито.

У мене немає жодних конфліктів ні з Федерацією, ні з гравцями. Я відмінно з усіма спілкуюся. Так виходить дуже багато років. У мене була операція на плечі. Я пропустила рік. Потім збірна мала грати, а я була 1000-ю в рейтингу і поїхала грати на 25-тисячнику. Минулого року я знялася з US Open і оговталася тільки в листопаді.

Я знаю дівчаток у нашій команді. Це зіграна, сильна, сформована збірна, яку спробуй ще обіграй. Я дійсно вважаю, що дівчата грають суперзлагоджено вже багато років. Вони розривають усіх. Я впевнена, що вони пройдуть у фінальну групу.

У мене дуже багато планів і амбіцій, але все залежить від здоров'я. Так, це звучить банально, але це так. Скільки було планів на минулий рік... А в підсумку я знялася з трьох "Мастерсів" і з US Open. Я не поїхала в Мексику і в Японію. Мені все скрізь хочеться, але на виході ось маю, що маю. Це моє тіло, моє здоров'я", – сказала Калініна.