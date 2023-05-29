Ястремська: Зараз у мене немає бази для тренувань

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№144 WTA) під час повномасштабної війни має проблеми щодо проведення тренувань.

Про це сказала сама спортсменка.

"Чесно, у мене немає відповіді на ваше питання, тому що я не можу сказати де я тренуюсь, адже у мене немає бази. Я з турніру на турнір.

Мама з сестрою живуть у Ніцці. Сестра там тренується. Минулого року, коли в мене була можливість та час, я поверталася до Ніцци, там готувалася. Під кінець сезону у мене були проблеми зі здоров'ям, тому я просто знаходилася у Ніцці.

В Одесу я поверталася буквально три рази від початку повномасштабної війни. Одного разу на два дні, одного разу, коли у мене була травма кисті, я там два тижні лікувалася. І востаннє я поверталася перед Кубком Біллі Джинг Кінг, коли дідусь був у лікарні у Києві.

Звісно, дуже хочеться, щоб все вже завершилося, щоб можна було приїздити додому, тренуватися, відновлюватися. Так як вдома ти ніде не відпочинеш, не відновишся та не наберешся цієї енергетики. З дитинства хочеться потренуватися на рідних кортах", - сказала Ястремська.