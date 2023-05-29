Світоліна: Не розумію рішення Мінспорту - вони не залишають спортсменам вибору

Українська тенісистка Еліна Світоліна не розуміє рішення Міністерства молоді та спорту України заборонити спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами.

Про це сказала сама тенісистка.

"Я не розумію цього рішення Мінспорту. Вони вже висловилися з приводу тенісу, ніби це через теніс усе сталося. Ми просто вистрілюємо собі в ногу. Багато спортсменів тепер не можуть виступати та представляти нашу країну.

Наразі дуже багато видів спорту знову повертає росіян та білорусів. Мені сумно за наших спортсменів, котрі віддали все життя спорту. Не розумію я позиції Мінспорту. Вони ж вибору спортсменам не залишають. Добре б вони дозволяли брати участь за бажанням, а так це наказ.

У нас можна заморозити очки й повернутися через час, а ось в інших видах спорту ситуація інша. Краще виходити та обігравати їх на спортивному майданчику. Це було б правильно", - сказала Світоліна.