Головне
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Сьогодні 08:20 10382
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Сьогодні 15:11 175
Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:52 376
Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 14:10 348
Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів
Сьогодні 14:10 260 1
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 12:15 54506
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200
Сьогодні 11:28 292807 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:49 17919
29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська
Сьогодні 09:43 2384 2
Президент Наполі підтвердив відхід Спаллетті
Сьогодні 08:54 405
Прямі трансляції

Сачко пробився в основу челленджера в Італії

Сачко успішно подолав кваліфікацію і зіграє в основній сітці
Сьогодні 15:25 273 0
Сачко пробився в основу челленджера в Італії
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (275) обіграв Джованні Фоніо з Італії (454) на ґрунтовому челленджері у Віченці.

Матч тривав 1 годину та 53 хвилини. Сачко двічі подав навиліт, допустив дві подвійні помилки та використав 2 з 8 брейк-пойнтів.

Сачко вдесяте в сезоні пробився в основу челленджера, тричі доходив до 1/4 фіналу.

Trofeo FL Service - Città di Vicenza - ATP Challenger Tour 75
Віченца, Італія
Призовий фонд €73,000
Кваліфікація, Фінал
29 травня

Віталій Сачко (Україна) – Джованні Фоніо (Італія) – 6:4, 7:6(1)

Раніше Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос.

Коментарі ()
Популярне зараз
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 5593
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці 78195
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 54506
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 17919
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 10382
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 292807 3
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6867 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46668
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 262997
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 281119
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149456 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30301