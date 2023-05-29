Сачко пробився в основу челленджера в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (275) обіграв Джованні Фоніо з Італії (454) на ґрунтовому челленджері у Віченці.
Матч тривав 1 годину та 53 хвилини. Сачко двічі подав навиліт, допустив дві подвійні помилки та використав 2 з 8 брейк-пойнтів.
Сачко вдесяте в сезоні пробився в основу челленджера, тричі доходив до 1/4 фіналу.
Trofeo FL Service - Città di Vicenza - ATP Challenger Tour 75
Віченца, Італія
Призовий фонд €73,000
Кваліфікація, Фінал
29 травня
Віталій Сачко (Україна) – Джованні Фоніо (Італія) – 6:4, 7:6(1)
Раніше Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос.