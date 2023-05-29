Головне
29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська
Сьогодні 09:43 2121
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 12:15 54304
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200
Сьогодні 11:28 292441 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:49 17807
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Сьогодні 08:20 10078
Бех-Романчук здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Рабаті
Сьогодні 08:10 463
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 08:07 1226
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Вчора 23:07 773
Збірна Канади переграла Німеччину у фіналі та стала чемпіоном світу
Вчора 22:36 1971
Евертон без Миколенка здолав Борнмут: результати матчів 38 туру АПЛ
Вчора 20:31 681
Прямі трансляції

29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська

Сьогодні 09:43 2121 0
29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська
#Еліна Світоліна, #Даяна Ястремська, #Roland Garros-2023

Джерело - Чемпіон.

29 травня в Парижі продовжаться матчі першого кола Ролан Гаррос в жіночому одиночному розряді. На корти вийдуть 2 представниць України: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Розклад виступу українок на Roland Garros 29 травня

12:00. Даяна Ястремська (144) - Дона Векич (22, Хорватія) - корт №8, першим запуском;

15:30*. Еліна Світоліна (508) - Мартіна Тревізан (26, Італія) - корт Сіммон Матьє, третім запуском після гри Оже-Аліассім - Фоніні;

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

У перший змагальний день Марта Костюк не змогла подолати бар'єр першого кола, поступившись у двох сетах представниці білорусі Аріні Сабаленка (6:3, 6:2).

Коментарі ()
Популярне зараз
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 10078
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці 77936
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 17807
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 5464
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 292441 3
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 54304
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 116614
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 19458
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46904 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9335 2
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8520
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25926