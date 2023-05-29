Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила одну позицію і тепер 26-та. Марта Костюк зберегла 39-те місце.
Ангеліна Калініна дебютувала в топ-25 і знову стала першою ракеткою України. Марта Костюк піднялася на одну позицію.
У топ-100 також Леся Цуренко - 66 та Катерина Байндл (Козлова) - 83.
Еліна Світоліна продовжує покращувати свої позиції в заліку WTA. Завдяки перемозі на турнірі у Страсбурі колишня перша ракетка України повернулася у топ-200. В оновленому заліку тенісисток вона посідає 192-ге місце.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8940
|2 (2)
|Арина Соболенко
|7541
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|5205
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5090
|5 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|5025
|6 (6)
|Корі Гауфф (США)
|4305
|7 (7)
|Он Жабер (Туніс)
|3541
|8 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3391
|9 (9)
|Дар'я Касаткіна
|3275
|10 (10)
|Петра Квітова (Чехія)
|3162
|26 (25)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1190
|39 (39)
|Марта Костюк (Україна)
|1225
|66 (63)
|Леся Цуренко (Україна)
|883
|83 (80)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|748
|144 (144)
|Даяна Ястремська (Україна)
|480
|164 (163)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
426
|192 (508)
|Еліна Світоліна (Україна)
|367
|218 (215)
|Катеріна Завацька (Україна)
|325
|302 (296)
|Катерина Володько (Україна)
|204
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