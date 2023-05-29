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Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 11:28 292441 3
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила одну позицію і тепер 26-та. Марта Костюк зберегла 39-те місце.

Ангеліна Калініна дебютувала в топ-25 і знову стала першою ракеткою України. Марта Костюк піднялася на одну позицію.

У топ-100 також Леся Цуренко - 66 та Катерина Байндл (Козлова) - 83.

Еліна Світоліна продовжує покращувати свої позиції в заліку WTA. Завдяки перемозі на турнірі у Страсбурі колишня перша ракетка України повернулася у топ-200. В оновленому заліку тенісисток вона посідає 192-ге місце.

 Рейтинг WTA

(оновлено 29 травня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8940
2 (2) Арина Соболенко 7541
3 (3) Джессіка Пегула (США) 5205
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090
5 (5) Каролін Гарсія (Франція) 5025
6 (6) Корі Гауфф (США) 4305
7 (7) Он Жабер (Туніс) 3541
8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3391
9 (9) Дар'я Касаткіна 3275
10 (10) Петра Квітова (Чехія) 3162
26 (25) Ангеліна Калініна (Україна) 1190
39 (39) Марта Костюк (Україна) 1225
66 (63) Леся Цуренко (Україна) 883
83 (80) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 748
144 (144) Даяна Ястремська (Україна) 480
164 (163) Дар'я Снігур (Україна)

426
192 (508) Еліна Світоліна (Україна) 367
218 (215) Катеріна Завацька (Україна) 325
302 (296) Катерина Володько (Україна) 204

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