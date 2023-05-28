29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська

Джерело - Чемпіон.

29 травня в Парижі продовжаться матчі першого кола Ролан Гаррос в жіночому одиночному розряді. На корти вийдуть 2 представниць України: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Розклад виступу українок на Roland Garros 29 травня

12:00. Даяна Ястремська (144) - Дона Векич (22, Хорватія) - корт №8, першим запуском;

15:30*. Еліна Світоліна (508) - Мартіна Тревізан (26, Італія) - корт Сіммон Матьє, третім запуском після гри Оже-Аліассім - Фоніні;

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

У перший змагальний день Марта Костюк не змогла подолати бар'єр першого кола, поступившись у двох сетах представниці білорусі Аріні Сабаленка (6:3, 6:2).