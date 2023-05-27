Світоліна: Усі призові з турніру у Страсбурзі передам українським дітям

Українська тенісистка Еліна Світоліна пожертвує усі призові з турніру WTA 250 у Страсбурзі українським дітям.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Це був чудовий тиждень, я дуже щаслива, що змогла так відіграти. Це мій перший титул після повернення, після народження моєї дитини. Він дуже особливий, він дуже багато значить. Ще й тому, що я вже вигравала тут 2020 року, коли була пандемія. Дуже приємно цього разу тримати трофей не в масці. Я б хотіла подякувати турніру, що вони надали мені таку можливість зіграти тут.

Увесь цей тиждень я відчувала вашу неймовірну підтримку, ви надавали мені енергії, навіть коли я вчора грала проти [француженки] Клари Бюрель. Ви давали мені сили. І я б хотіла поділитися цією енергією з моєю батьківщиною, з Україною.

Усі мої призові я передам на допомогу українським дітям, які цього найбільше потребують у цей важкий час. Також я б хотіла подякувати Франції за ту неймовірну роботу, яку ви робите, як ви приймаєте в себе українців і робите все, щоб вони відчули, що це їхній другий дім. Тому я дуже дякую за все, що ви робите для нас. Разом ми побачимо світло і переможемо в цій війні. Велике спасибі! Слава Україні!", – сказала Світоліна.