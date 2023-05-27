Світоліна виграла перший сет у росіянки Блінкової у фіналі Страсбурга

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (508) розгромила в першому сеті фінальної гри Internationaux de Strasbourg - WTA 250 росіянку Анну Блінкову (66) - 6:2.

Перша партія тривала 33 хвилини. Українська тенісистка зробила 1 ейс при 2 подвійних помилках. В активі Світоліної 3 виграні брейк-пойнти з 3.

У 2020 році Світоліна вигравала титул у Стазбурзі, тоді у фіналі українка перемогла Єлєну Рибакіну (6:4, 1:6, 6:2).

Зазначимо, Світоліна починала тиждень 508-ю ракеткою світу, наразі українка вже на 258-й сходинці в рейтингу. У разі перемоги в фіналі Світоліна підійметься на 191 місце.