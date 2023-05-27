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Світоліна вперше після повернення зіграє у фіналі, у суперницях - росіянка

Сьогодні 09:54 419 0
Світоліна вперше після повернення зіграє у фіналі, у суперницях - росіянка

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (508) у фіналі Internationaux de Strasbourg - WTA 250 боротиметься за титул з росіянкою Анною Блінковою (66).

Матч заплановано на 16:00, 27 травня.

Раніше суперниці не зустрічалися. Букмекери віддають перевагу українській тенісистці, коефіцієнт на перемогу Світоліної - 1,73. На перемогу Блінкової - 2,09.

У 2020 році Світоліна вигравала титул у Стазбурзі, тоді у фіналі українка перемогла Єлєну Рибакіну (6:4, 1:6, 6:2).

Зазначимо, Світоліна починала тиждень 508-ю ракеткою світу, наразі українка вже на 258-й сходинці в рейтингу. У разі перемоги в фіналі Світоліна підійметься на 191 місце.

Нагадаємо, у півфіналі Світоліна в трьох сетах здобула вольову перемогу над представницею Бельгії Клару Брюель.

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