Світоліна вийшла у фінал турніру у Страсбурзі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (508) обіграла Клару Бюрель (122) з Бельгії в 1/2 фіналу турніру WTA 250 у Страсбурзі.
Матч тривав 2 години та 23 хвилини. Світоліна один раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і використала 8 з 16 брейкпойнтів.
Internationaux de Strasbourg - WTA 250
Страсбург, Франція
Ґрунт
Призовий фонд: $259,303
Півфінал, 26 травня
Еліна Світоліна (Україна) – Клару Бюрель (Бельгія) 4:6, 7:5, 6:3
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