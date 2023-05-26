Світоліна вийшла у фінал турніру у Страсбурзі

Світоліна побореться за перемогу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (508) обіграла Клару Бюрель (122) з Бельгії в 1/2 фіналу турніру WTA 250 у Страсбурзі.

Матч тривав 2 години та 23 хвилини. Світоліна один раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і використала 8 з 16 брейкпойнтів.

Internationaux de Strasbourg - WTA 250

Страсбург, Франція

Ґрунт

Призовий фонд: $259,303

Півфінал, 26 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Клару Бюрель (Бельгія) 4:6, 7:5, 6:3

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