Цуренко про росіян: Лише одна людина прямо зі мною поговорила

Російські тенісисти не підтримували українців після повномасштабного вторгнення.

Про це розповіла Леся Цуренко.

"Лише одна людина прямо зі мною поговорила у перший день війни. Вона зі сльозами на очах сказала, що все, що відбувається, це дуже жахливо. Інші гравці зі мною не спілкувалися. Я не дуже співчуваю кожному з них. Я можу лише сказати, що якщо вони страждають, то ми страждаємо набагато більше.