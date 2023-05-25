Цуренко про росіян: Лише одна людина прямо зі мною поговорила

Джерело - France24.
Російські тенісисти не підтримували українців після повномасштабного вторгнення.
Про це розповіла Леся Цуренко.
"Лише одна людина прямо зі мною поговорила у перший день війни. Вона зі сльозами на очах сказала, що все, що відбувається, це дуже жахливо. Інші гравці зі мною не спілкувалися. Я не дуже співчуваю кожному з них. Я можу лише сказати, що якщо вони страждають, то ми страждаємо набагато більше.
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Існує багато способів, до яких можна вдатися, щоб допомогти в таких випадках. Можна змінити громадянство чи перевезти свою сім'ю за кордон, якщо ти боїшся. Відверто кажучи, я не думаю, що вони хочуть висловлюватися про війну, тому що в такому разі імена тих, хто її підтримує, стануть відомими", - сказала Цуренко.
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