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Ястремська вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Українка побореться за вихід в основну сітку турніру
Сьогодні 17:16 380 0
Ястремська вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (144) обіграла Сакію Вікері (169) у півфіналі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години та 17 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 9 з 16 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - €19,804,000
Кваліфікація, Півфінал

Даяна Ястремська (Україна) - Сакія Вікері (США) 6:2, 5:7, 6:3

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