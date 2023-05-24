Ястремська вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (144) обіграла Сакію Вікері (169) у півфіналі кваліфікації Ролан Гаррос.
Матч тривав 2 години та 17 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 9 з 16 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - €19,804,000
Кваліфікація, Півфінал
Кваліфікація, Півфінал
Даяна Ястремська (Україна) - Сакія Вікері (США) 6:2, 5:7, 6:3
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