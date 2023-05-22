Маррей пропустить Ролан Гаррос

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей (42) знявся з Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє Sky Sports.

Місце британця у основній сітці змагань займе італієць Маттео Арнальді (99).

"Справа не стільки в фізичних кондиціях. Після того, що я зробив на початку року, я вірю, що моє тіло буде в порядку. Я грав один за одним кілька п'ятигодинних матчів – і організм витримав. Немає жодних причин, чому зараз має бути інакше.

Просто на даному етапі кар’єри треба правильно розставляти пріоритети. Зараз я довіряю своєму тілу, але знаю, що найкращі шанси показати хороший результат матиму, швидше за все, на Вімблдоні", – сказав Маррей.