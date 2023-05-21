Калініна пояснила, чому не дограла фінал Italian Open

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла дограти фінал Italian Open проти Олени Рибакіної через травму.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я відчувала, що я на межі власних фізичних можливостей, особливо сьогодні. У мене були проблеми з ногою після матчу проти Хаддад Маї. У півфіналі я підштовхувала себе грати. Тоді мені це вдалося. Але сьогодні після старту, після 2-3 геймів, робити це далі я вже не могла. Я намагалася, але це було абсолютно неможливо.

Думаю, що втома була десь із вівторка цього тижня. Зрозуміло, що зараз ми не плануємо грати або працювати над чимось. Думаю, що десь чотири дні я буду повністю відпочивати і відновлювати сили.

Я вважаю, що прийняла абсолютно правильне рішення не продовжувати матч, хоча суто емоційно я хотіла б грати.

Після того, як я покинула корт, я майже впала в роздягальні, тому що в мене почалися судоми в нозі. Тому, так, це було дійсно правильне рішення і мені дійсно потрібен відпочинок", - сказала Калініна.