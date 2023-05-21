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Калініна пояснила, чому не дограла фінал Italian Open

Українка, ще у пвфіналі грала, перемагаючи біль, але вчора їй це зробити вже не вдалося. Калініна пояснила, чому не дограла фінал Italian Open
Сьогодні 17:30 226 0
Калініна пояснила, чому не дограла фінал Italian Open
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла дограти фінал Italian Open проти Олени Рибакіної через травму.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я відчувала, що я на межі власних фізичних можливостей, особливо сьогодні. У мене були проблеми з ногою після матчу проти Хаддад Маї. У півфіналі я підштовхувала себе грати. Тоді мені це вдалося. Але сьогодні після старту, після 2-3 геймів, робити це далі я вже не могла. Я намагалася, але це було абсолютно неможливо.

Думаю, що втома була десь із вівторка цього тижня. Зрозуміло, що зараз ми не плануємо грати або працювати над чимось. Думаю, що десь чотири дні я буду повністю відпочивати і відновлювати сили.

Я вважаю, що прийняла абсолютно правильне рішення не продовжувати матч, хоча суто емоційно я хотіла б грати.

Після того, як я покинула корт, я майже впала в роздягальні, тому що в мене почалися судоми в нозі. Тому, так, це було дійсно правильне рішення і мені дійсно потрібен відпочинок", - сказала Калініна.

Нагадаємо, Калініна - друга українська тенісистка, після Світоліної, яка зіграла у фіналі турніру WTA найвищої категорії.

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