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За вихід у фінал представницького WTA1000 Калініна зіграє проти росіянки Кудермєтової

Сьогодні 12:31 267 1
За вихід у фінал представницького WTA1000 Калініна зіграє проти росіянки Кудермєтової
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

19 травня українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє проти представниці країни-терориста Вєроніки Кудермєтової за вихід у фінал WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia в Римі.

Початок о 16:30 за київським часом.

Рахунок очних зустрічей - 1:1. Останній матч у Дубаї в 2023 році залишився за українкою (6:3, 5:7, 7:5).

Для українки це перший півфінал турніру такого статусу. В 1/4 фіналу Калініна майже в 4-годинному трилері здолала Беатріс Хаддад Маю з Бразилії 6:7(2), 7:6(8), 6:3.

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