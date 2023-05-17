Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі

Тенісистки провели найдовший матч цього сезону

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здолала Беатріс Хаддад Маю з Бразилії (15) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 3 години 41 хвилину і завершився з рахунком 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3.

Це був найдовший матч цього сезону. Попередній рекорд - 3:32 години.

Калініна виконала 4 подачі навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 8 з 15 брейкпойнтів.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $3,572,618

1/4 фіналу, 16 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3

У наступному раунді змагань українка зіграє з представницею росії (терористичної країни) Веронікою Кудерметовою.

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