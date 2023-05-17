Головне
Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі
Сьогодні 08:25 369
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 08:30 294
Збірна США зіграє з Австрією, Фінляндія - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 17 травня
Сьогодні 07:10 508
Інтер - Мілан: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:25 1359
Інтер переміг Мілан і став першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 842
Збірна Швейцарії розгромила Казахстан: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:56 1377
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 22:52 25128
Monte дізналися суперника в плей-оф BLAST Paris Major 2023
Вчора 21:23 590
NAVI програли Faze і вилетіли з останнього мажору з CS:GO
Вчора 16:20 732
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України
Вчора 14:24 4225
Прямі трансляції

Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі

Тенісистки провели найдовший матч цього сезону
Сьогодні 08:25 369 0
Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здолала Беатріс Хаддад Маю з Бразилії (15) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 3 години 41 хвилину і завершився з рахунком 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3.

Це був найдовший матч цього сезону. Попередній рекорд - 3:32 години.

Калініна виконала 4 подачі навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 8 з 15 брейкпойнтів.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт 
Призовий фонд - $3,572,618
1/4 фіналу, 16 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3

У наступному раунді змагань українка зіграє з представницею росії (терористичної країни) Веронікою Кудерметовою.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 9839
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України 4225
"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО "Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО 4979
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 3590 1
Беленюк: Новини невтішні для українських борців Беленюк: Новини невтішні для українських борців 2013
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 25128
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 261944
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35693 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46347 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11856 2
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4670
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14294