Кіченок вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Парижі

Надія Кіченок зіграє у півфіналі турніру WTA 125 у столиці Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з американкою Алішею Паркс перемогла дует Ульрікке Ейкері/Сабріна Сантамарія (Норвегія/США у чвертьфіналі турніру WTA 125 у Парижі.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини.

Кіченок і Паркс провели перший спільний матч. У півфіналі Надія та Аліша зустрінуться з Олівією Ніколлс (Велика Британія) та Аліцією Росольською (Польща).

Trophee Clarins - WTA 125

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд $115,000

1/4 фіналу, 18 травня

Надія Кіченок/Аліша Паркс (Україна/США, 1) - Ульрікке Ейкері/Сабріна Сантамарія (Норвегія/США) 6:4, 6:3

Раніше Людмила Кіченок не змогла вийти у парний півфінал турніру WTA у Римі.