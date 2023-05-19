Кіченок вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Парижі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок разом з американкою Алішею Паркс перемогла дует Ульрікке Ейкері/Сабріна Сантамарія (Норвегія/США у чвертьфіналі турніру WTA 125 у Парижі.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини.
Кіченок і Паркс провели перший спільний матч. У півфіналі Надія та Аліша зустрінуться з Олівією Ніколлс (Велика Британія) та Аліцією Росольською (Польща).
Trophee Clarins - WTA 125
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд $115,000
1/4 фіналу, 18 травня
Надія Кіченок/Аліша Паркс (Україна/США, 1) - Ульрікке Ейкері/Сабріна Сантамарія (Норвегія/США) 6:4, 6:3
Раніше Людмила Кіченок не змогла вийти у парний півфінал турніру WTA у Римі.