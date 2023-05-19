Головне
Рома пройшла Баєр на шляху до фіналу: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 988
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 09:33 1553
Збірна Фінляндії зіграє з Угорщиною, Латвія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 19 травня
Сьогодні 07:05 326
Вест Гем переграв АЗ Алкмар: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:54 802 1
Збірна Німеччини переграла Данію, Швеція розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:00 959
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 22:53 37457
Надаль - про пропуск Ролан Гаррос: Це рішення ухвалило моє тіло
Вчора 17:25 476
Ломаченко на питання про війну почав розповідати про бога
Вчора 15:18 1149 1
Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал
Вчора 08:25 1902
Ребров підписав контракт зі збірною України
Вчора 08:08 5215
Прямі трансляції

Кіченок вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Парижі

Надія Кіченок зіграє у півфіналі турніру WTA 125 у столиці Франції
Сьогодні 09:25 267 0
Кіченок вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Парижі
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з американкою Алішею Паркс перемогла дует Ульрікке Ейкері/Сабріна Сантамарія (Норвегія/США у чвертьфіналі турніру WTA 125 у Парижі.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини.

Кіченок і Паркс провели перший спільний матч. У півфіналі Надія та Аліша зустрінуться з Олівією Ніколлс (Велика Британія) та Аліцією Росольською (Польща).

Trophee Clarins - WTA 125
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд $115,000
1/4 фіналу, 18 травня

Надія Кіченок/Аліша Паркс (Україна/США, 1) - Ульрікке Ейкері/Сабріна Сантамарія (Норвегія/США) 6:4, 6:3

Раніше Людмила Кіченок не змогла вийти у парний півфінал турніру WTA у Римі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 37457
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 1553
Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті 1913
Угорщина - Швеція - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Угорщина - Швеція - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1348
Чехія - Словенія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Чехія - Словенія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1530
Дніпро-1 повісив цінник на Довбика Дніпро-1 повісив цінник на Довбика 1530
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 112238
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11942 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 18163
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1635
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43723
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16736 6