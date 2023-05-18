Ястремська поступилась у другому колі турніру в Італії

Ястремська не змогла вийти у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (158) у трьох сетах програла Жасмін Паоліні (65) з Італії у другому колі ґрунтового турніру WTA 125 у Флоренції.

Матч тривав 2 години та 28 хвилин. Ястремська тричі подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 8 з 13 брейк-пойнтів.

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Firenze Ladies Open - WTA 125

Флоренція, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $115,000

Друге коло, 18 травня

Жасмін Паоліні – Даяна Ястремська 7:5, 4:6, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Ястремська перемогла італійку Каміллу Розателло.

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