Головне
Ребров підписав контракт зі збірною України
Сьогодні 08:08 3433
Надаль про пропуск Ролан Гаррос: Це рішення ухвалило моє тіло
Сьогодні 17:25 95
Ломаченко на питання про війну почав розповідати про бога
Сьогодні 15:18 365
Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал
Сьогодні 08:25 1349
Збірна Швеції зіграє з Угорщиною, Чехія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня
Сьогодні 07:20 579
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:31 3471
Манчестер Сіті розгромив Реал у півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1551
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:12 32586
Збірна Канади розібралася з Казахстаном, Фінляндія перемогла Францію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:48 1185
Довбик: Інтерес від Марселя став більш інтенсивним
Вчора 22:22 875
Прямі трансляції

Ястремська поступилась у другому колі турніру в Італії

Ястремська не змогла вийти у чвертьфінал турніру
Сьогодні 15:22 262 1
Ястремська поступилась у другому колі турніру в Італії
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (158) у трьох сетах програла Жасмін Паоліні (65) з Італії у другому колі ґрунтового турніру WTA 125 у Флоренції.

Матч тривав 2 години та 28 хвилин. Ястремська тричі подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала  8 з 13 брейк-пойнтів.

  Актуально: Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України

Firenze Ladies Open - WTA 125
Флоренція, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $115,000
Друге коло, 18 травня

Жасмін Паоліні – Даяна Ястремська 7:5, 4:6, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Ястремська перемогла італійку Каміллу Розателло.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 32586
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 3471
Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео 3009
Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі 2227
Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька 2434
Ребров підписав контракт зі збірною України Ребров підписав контракт зі збірною України 3433
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34841
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 42010 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21250
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 69855 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 35509 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148878 7