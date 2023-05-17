Ястремська перемогла Розателло на старті турніру в Італії

Матч тривав 1 годину 42 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (158) перемогла італійку Каміллу Розателло (296) і вийшла до другого колу турніру WTA 125 у Флоренції.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

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Ястремська виконала 4 подачі навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та реалізувала 4 з 9 брейкпойнта.

Firenze Ladies Open - WTA 125

Флоренція, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $115,000

Перше коло, 16 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Камілла Розателло (Італія) 6:3, 7:5

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