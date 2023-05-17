Ястремська перемогла Розателло на старті турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (158) перемогла італійку Каміллу Розателло (296) і вийшла до другого колу турніру WTA 125 у Флоренції.
Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7:5.
Актуально: Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України
Ястремська виконала 4 подачі навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та реалізувала 4 з 9 брейкпойнта.
Firenze Ladies Open - WTA 125
Флоренція, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 16 травня
Даяна Ястремська (Україна) - Камілла Розателло (Італія) 6:3, 7:5
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!