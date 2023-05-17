Головне
Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі
Сьогодні 08:25 611 1
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:46 1110
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 08:30 1627
Збірна США зіграє з Австрією, Фінляндія - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 17 травня
Сьогодні 07:10 594
Інтер - Мілан: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:25 1523
Інтер переміг Мілан і став першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 920
Збірна Швейцарії розгромила Казахстан: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:56 1463
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 22:52 25324
Monte дізналися суперника в плей-оф BLAST Paris Major 2023
Вчора 21:23 641
NAVI програли Faze і вилетіли з останнього мажору з CS:GO
Вчора 16:20 781
Прямі трансляції

Ястремська перемогла Розателло на старті турніру в Італії

Матч тривав 1 годину 42 хвилини
Сьогодні 09:25 297 0
Ястремська перемогла Розателло на старті турніру в Італії
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (158) перемогла італійку Каміллу Розателло (296) і вийшла до другого колу турніру WTA 125 у Флоренції.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

  Актуально: Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України

Ястремська виконала 4 подачі навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та реалізувала 4 з 9 брейкпойнта.

Firenze Ladies Open - WTA 125
Флоренція, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 16 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Камілла Розателло (Італія) 6:3, 7:5

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 3668 1
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України 4285
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 25324
"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО "Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО 5515
Беленюк: Новини невтішні для українських борців Беленюк: Новини невтішні для українських борців 2114
Ванат отримав дискваліфікацію за сексистські висловлювання на адресу Монзуль Ванат отримав дискваліфікацію за сексистські висловлювання на адресу Монзуль 1641 1
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 16731 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7135
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 69727 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 12696
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46350 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1606