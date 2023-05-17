Надаль не зіграє на Ролан Гаррос

22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль імовірно пропустить Відкритий чемпіонат Франції у 2023 році.

Про це розповів представник команди тенісиста Хосе Моргадо.

"Рафа проведе пресконференцію завтра о 16:00 в Академії Рафаеля Надаля MoviStar, щоб повідомити про свою участь на Ролан Гаррос. Про те, чи гратиме він чи ні, і про причини такого рішення буде повідомлено лише завтра", - відзначив Моргадо