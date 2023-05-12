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Костюк впевнено переграла американку на турнірі у Римі

Матч тривав 1 годину 31 хвилину
Сьогодні 17:40 317 1
Костюк впевнено переграла американку на турнірі у Римі
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№40 WTA) у другому колі турніру WTA 1000 у Римі обіграла Клер Лю зі США (№56 WTA).

Матч тривав 1 годину 31 хвилину. Українка зробила один ейс, припустилася шести подвійних помилок та використала 5 із 8 брейк-пойнти.

У наступному колі Костюк зіграє проти Паули Бадоси (№35 WTA).

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Призовий фонд $3,572,618
Друге коло, 12 травня

Марта Костюк (Україна) - Клер Лю (США) 6:0, 6:4

Раніше Завацька програла Гавліцковій у чвертьфіналі турніру у Словаччині.

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