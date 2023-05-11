Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі

Українка впевнено розібралася з Блінковою

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 47) у другому колі турніру серії WTA 1000 у Римі (Італія) розгромила представницю країни-терористки Анну Блінкову (WTA 73).

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Це була сьома зустріч дівчат. Калініна виграла вдруге.

У третьому колі турніру у Римі Ангеліна зіграє проти Софії Кенін (№134 WTA) або Аріни Соболенко (№2 WTA). Раніше Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі.

WTA 1000 Рим

Друге коло, 11 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Анна Блінкова 6:2, 6:2