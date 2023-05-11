Головне
Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ
Сьогодні 14:50 684
Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі
Сьогодні 18:54 203
Лунін може перейти до Роми
Сьогодні 17:12 355
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом
Сьогодні 16:34 1266
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 16:03 14365
Довбик забив 22-й гол у сезоні
Сьогодні 15:09 420
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 10:08 69370
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:37 13053
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:27 3444
Інтер виграв дербі Мілана в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1037
Прямі трансляції

Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі

Українка впевнено розібралася з Блінковою
Сьогодні 18:54 203 0
Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 47) у другому колі турніру серії WTA 1000 у Римі (Італія) розгромила представницю країни-терористки Анну Блінкову (WTA 73).

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Це була сьома зустріч дівчат. Калініна виграла вдруге.

У третьому колі турніру у Римі Ангеліна зіграє проти Софії Кенін (№134 WTA) або Аріни Соболенко (№2 WTA). Раніше Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі.

WTA 1000 Рим
Друге коло, 11 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Анна Блінкова 6:2, 6:2

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 14365
15 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо 15 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо 6273 2
Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження 10890 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 13053
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 8476
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 69370
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 69469 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 34956
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4867
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 69370
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7029
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109786