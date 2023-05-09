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Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі

Даяна легко виграла у Ребеки Масарової
Сьогодні 19:26 102 0
Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі
Фото Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 158) вийшла в основу грунтового турніру серії WTA 1000 у Римі (Італія).

У фіналі кваліфікації українка у двох сетах обіграла Ребеку Масарову (Іспанія, WTA 67) за 1 годину та 20 хвилин.

Українка втретє зіграє в основній сітці змагань у столиці Італії. Суперниця Даяни в 1/64 фіналу грунтового тисячника в Римі визначиться пізніше.

WTA 1000 Рим
Фінал кваліфікації
9 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Ребека Масарова (Іспанія) 6:3, 6:2

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