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Цуренко про перемогу над Світоліною: Важко грати проти українки

Цуренко прокоментувала перемогу над Світоліною
Сьогодні 22:22 293 0
Цуренко про перемогу над Світоліною: Важко грати проти українки
#Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - Великий теніс України.

Леся Цуренко (68) прокоментувала перемогу над Еліною Світоліною (540) у першому колі на турнірі WTA 1000 в Італії.

Про це повідомляє Великий теніс України.

"Було дуже важко, особливо на старті матчу. Я дуже нервувала. Дуже важко грати проти українки. Я щаслива, що перемогла. Я дійсно бажаю Еліні тільки всього найкращого у її поверненні. Розумію, наскільки це складно з огляду на всі умови, в яких ми знаходимося. Тож бажаю їй лише найкращого.

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Я зараз живу і тренуюся в Італії, мені довелося переїхати сюди. Я люблю Італію, почуваюся тут майже як удома. Я ціную те, як про мене тут дбають. Я насолоджуюся часом, який проводжу у цій країні, у цьому місті. Тут я багато гуляю", - сказала Цуренко.

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