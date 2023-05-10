Світоліна поступилася Цуренко на старті турніру в Римі

Матч тривав 1 годину 37 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (540 ) програла Лесі Цуренко (68) в першому колі турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь Цуренко.

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Цуренко та Світоліна не виконали жодної подачі навиліт. Еліна припустилася 2 подвійних помилок, Леся - 1.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $3,572,618

Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Леся Цуренко (Україна) 6:4, 6:3

Напередодні Еліна Світоліна (1088) поступилась американці Слоун Стівенс (48) в 1/2 фіналу ґрунтового турніру WTA 125 у Франції.

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