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Світоліна поступилася Цуренко на старті турніру в Римі

Матч тривав 1 годину 37 хвилин
Сьогодні 18:20 223 1
Світоліна поступилася Цуренко на старті турніру в Римі
#Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (540 ) програла Лесі Цуренко (68) в першому колі турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь Цуренко.

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Цуренко та Світоліна не виконали жодної подачі навиліт. Еліна припустилася 2 подвійних помилок, Леся - 1.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт 
Призовий фонд - $3,572,618
Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Леся Цуренко (Україна) 6:4, 6:3

Напередодні Еліна Світоліна (1088) поступилась американці Слоун Стівенс (48) в 1/2 фіналу ґрунтового турніру WTA 125 у Франції.

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