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Ястремська зіграє з росіянкою в основі турніру у Римі

Українська тенісистка отримала першу суперницю після успішного проходження кваліфікації на турнірі в столиці Рим
Сьогодні 09:37 219 0
Ястремська зіграє з росіянкою в основі турніру у Римі
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - btu.org.uа.

У першому колі основної сітки ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі Даяна Ястремська (158) зіграє проти росіянки Анни Калинської (57).

Поєдинок відбудеться сьогодні,10 травня, останнім запуском на корті №1. Орієнтовний час початку матчу – 17:00 за Києвом.

Тенісистки раніше грали одна з одною чотири рази і здобули по дві перемоги. Три матчі відбулися на ґрунті у 2016-2017 роках і там двічі сильнішою була українка.

Раніше Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі.

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