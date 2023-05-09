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Калініна зіграє з росіянкою у другому колі WTA 1000 в Римі

Сьогодні 21:26 217 1
Калініна зіграє з росіянкою у другому колі WTA 1000 в Римі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№47 WTA) на стадії 1/32 фіналу відкритого чемпіонату Італії зіграє з представницею країни-терориста Анною Блінковою (№73 WTA).

Блінкова у попередньому раунді перемогла єгиптянку Маяр Шериф (2:6, 6:2, 6:3).

На цей час Калініна та Блінкова провели між собою шість очних зустрічей. Рахунок у протистоянні 1:5 не на користь українки.

Сьомий матч відбудеться в четвер, 11 травня. Початок - не раніше 12.00.

Раніше Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі.

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