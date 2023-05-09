Калініна зіграє з росіянкою у другому колі WTA 1000 в Римі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№47 WTA) на стадії 1/32 фіналу відкритого чемпіонату Італії зіграє з представницею країни-терориста Анною Блінковою (№73 WTA).
Блінкова у попередньому раунді перемогла єгиптянку Маяр Шериф (2:6, 6:2, 6:3).
На цей час Калініна та Блінкова провели між собою шість очних зустрічей. Рахунок у протистоянні 1:5 не на користь українки.
Сьомий матч відбудеться в четвер, 11 травня. Початок - не раніше 12.00.
Раніше Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі.