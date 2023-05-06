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Снігур поступилась у півфіналі турніру ITF в Іспанії

Українка не змогла вийти у фінал турніру
Сьогодні 16:25 276 1
Снігур поступилась у півфіналі турніру ITF в Іспанії
Фото - gettyimages
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур поступилася іспанці Георгіні Гарсії-Перес (509) у півфіналі турніру ITF у Тосса де-Мар.

Трьохсетовий матч завершився з рахунком - 6:2, 6:7 (2:7), 5:7.

 ITF - W25+H Tossa de Mar 
Тосса де Мар, Іспанія
Призовий фонд
1/2 фіналу, 06 травня

Георгіня Гарсії-Перес - Дарина Снігур 2:6, 7:6 (2), 7:5

Раніше Даяна Ястремська (149) поступилась американці Елізабет Мандлік (147) у півфіналі турніру WTA 125 у Реусі.

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