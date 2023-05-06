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Ястремська поступилася у півфіналі турніру WTA 125 в Іспанії

Матч тривав 2 години 15 хвилин
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Ястремська поступилася у півфіналі турніру WTA 125 в Іспанії
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (149) поступилась американці Елізабет Мандлік (147) у півфіналі турніру WTA 125 у Реусі, Іспанія.

Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:4, 4:6.

Ястремська виконала 2 подачі навиліт, припустилася 3 подвійних помилок, використавши 4 з 10 брейкпойнтів.

Catalonia Open - WTA 125
Реус, Іспанія
Призовий фонд - $115,000
 1/2 фіналу, 06 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Елізабет Мандлік (США) 5:7, 6:4, 4:6

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

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