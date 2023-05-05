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Ястремська пробилась у півфінал турніру WTA 125 в Іспанії

Ястремська вперше з березня 2022 року вийшла до півфіналу турніру WTA
Сьогодні 18:14 205 0
Ястремська пробилась у півфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла Жиль Тайхманн (30) зі Швейцарії у чвертьфіналі ґрунтового турніру WTA 125 в іспанській Реусі.

Двосетовий матч тривав 2 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 7:6. Українка один раз подала навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.

Для Ястремської це перший вихід у 1/2 фіналу турніру WTA з березня 2022 року.

У півфіналі Ястремська зіграє проти американки Елізабет Мандлік.

Catalonia Open - WTA 125
Реус, Іспанія
Призовий фонд - $115,000
 1/4 фіналу, 05 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Жиль Тайхманн (Швейцарія) - 7:5, 7:6

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

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