Ястремська пробилась у півфінал турніру WTA 125 в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла Жиль Тайхманн (30) зі Швейцарії у чвертьфіналі ґрунтового турніру WTA 125 в іспанській Реусі.
Двосетовий матч тривав 2 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 7:6. Українка один раз подала навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.
Для Ястремської це перший вихід у 1/2 фіналу турніру WTA з березня 2022 року.
У півфіналі Ястремська зіграє проти американки Елізабет Мандлік.
Catalonia Open - WTA 125
Реус, Іспанія
Призовий фонд - $115,000
1/4 фіналу, 05 травня
Даяна Ястремська (Україна) - Жиль Тайхманн (Швейцарія) - 7:5, 7:6
Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.
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