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Снігур вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії

Українка у трьох сетах обіграла Міхаелу Джакович із Сербії
Сьогодні 17:53 233 0
Снігур вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур у чвертьфіналі турніру ITF у Тосса де-Мар обіграла Міхаелу Джакович із Сербії.

Трьохсетовий матч завершився з рахунком - 4:6, 6:4, 6:4.

У півфіналі Снігур зіграє проти Джорджини Гарсії Перес з Іспанії.

 ITF - W25+H Tossa de Mar 
Тосса де Мар, Іспанія
Призовий фонд
1/4 фіналу, 05 травня

Дарина Снігур (Україна, 1) – Міхаела Джакович (Сербія) 4:6, 6:4, 6:4

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

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