Снігур вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур у чвертьфіналі турніру ITF у Тосса де-Мар обіграла Міхаелу Джакович із Сербії.
Трьохсетовий матч завершився з рахунком - 4:6, 6:4, 6:4.
У півфіналі Снігур зіграє проти Джорджини Гарсії Перес з Іспанії.
ITF - W25+H Tossa de Mar
Тосса де Мар, Іспанія
Призовий фонд
1/4 фіналу, 05 травня
Дарина Снігур (Україна, 1) – Міхаела Джакович (Сербія) 4:6, 6:4, 6:4
Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.
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