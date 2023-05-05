Костюк поступилась у півфіналі турніру WTA в Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк та румунка Єлена-Габріела Рус поступились американкам Корі Гауфф та Джессіці Пегулі у півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.
Матч тривав 1 годину і 49 хвилин. Марта та Єлена-Габріела 1 раз подавали навиліт, зробили 12 подвійних помилок і використали 5 з 13 брейкпойнтів.
Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Грунт
Призовий фонд: $7,652,174
Парний розряд, Півфінал
05 травня
Корі Гауфф/Джессіка Пегула (США) - Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) 7:5, 7:6
Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.
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