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Костюк поступилась у півфінал турніру WTA в Мадриді

Марта Костюк завершила виступи у парному розряді турніру в Мадриді
Сьогодні 16:38 229 1
Костюк поступилась у півфінал турніру WTA в Мадриді
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк та румунка Єлена-Габріела Рус поступились американкам Корі Гауфф та Джессіці Пегулі у півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 1 годину і 49 хвилин. Марта та Єлена-Габріела 1 раз подавали навиліт, зробили 12 подвійних помилок і використали 5 з 13 брейкпойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Грунт
Призовий фонд: $7,652,174
Парний розряд, Півфінал
05 травня

Корі Гауфф/Джессіка Пегула (США) - Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) 7:5, 7:6

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

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