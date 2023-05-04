Ястремська перемогла росіянку на шляху у чвертьфінал турніру WTA 125 в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла росіянку Анну Блінкову (64) у другому колі ґрунтового турніру WTA 125 в іспанській Реусі.
Двосетовий матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:5. Українка тричі подала навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.
Для Ястремської це перший вихід у 1/4 фіналу турніру WTA за останні 11 місяців. Востаннє вона доходила до цієї стадії в червні 2022 року на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі.
У наступному колі українка зіграє проти Жиль Тайхманн зі Швейцарії.
Даяна Ястремська (Україна) - Анна Блінкова 6:4, 7:5
Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!