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Ястремська перемогла росіянку на шляху у чвертьфінал турніру WTA 125 в Іспанії

Ястремська вперше з червня 2022 року вийшла у чвертьфінал турніру WTA
Сьогодні 21:37 216 1
Ястремська перемогла росіянку на шляху у чвертьфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла росіянку Анну Блінкову (64) у другому колі ґрунтового турніру WTA 125 в іспанській Реусі.

Двосетовий матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:5. Українка тричі подала навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.

Для Ястремської це перший вихід у 1/4 фіналу турніру WTA за останні 11 місяців. Востаннє вона доходила до цієї стадії в червні 2022 року на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі.

У наступному колі українка зіграє проти Жиль Тайхманн зі Швейцарії.

Catalonia Open - WTA 125
Реус, Іспанія
Призовий фонд - $115,000
Друге коло, 04 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Анна Блінкова 6:4, 7:5

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

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