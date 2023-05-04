Ястремська перемогла росіянку на шляху у чвертьфінал турніру WTA 125 в Іспанії

Ястремська вперше з червня 2022 року вийшла у чвертьфінал турніру WTA

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла росіянку Анну Блінкову (64) у другому колі ґрунтового турніру WTA 125 в іспанській Реусі.

Двосетовий матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:5. Українка тричі подала навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.

Для Ястремської це перший вихід у 1/4 фіналу турніру WTA за останні 11 місяців. Востаннє вона доходила до цієї стадії в червні 2022 року на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі.

У наступному колі українка зіграє проти Жиль Тайхманн зі Швейцарії.

Catalonia Open - WTA 125

Реус, Іспанія

Призовий фонд - $115,000

Друге коло, 04 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Анна Блінкова 6:4, 7:5

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!