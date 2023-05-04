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Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Іспанії

Українка зіграє у чвертьфіналі
Сьогодні 17:14 252 0
Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Іспанії
Фото - gettyimages
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур виступить у чвертьфіналі турніру ITF у Тосса де-Мар.

У матчі другого кола українка обіграла румунку Аріну Габріелу Василеску (562) - 6:2, 7:6 (7:1).

В 1/4 фіналу Дар'я зустрінеться з переможницею протистояння Юдіт Перельйо Сааведра (Іспанія, 1093) - Міхаела Джакович (Сербія, 1157).

 ITF - W25+H Tossa de Mar 
Тосса де Мар, Іспанія
Призовий фонд
Друге коло, 04 травня

Дарина Снігур (Україна, 1) – Аріна Василеску (Румунія, Q) 6:2, 7:6(1)

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

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