Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 в Іспанії

Українка вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла іспанку Сару Соррібес-Тормо (102) у першому колі грунтового турніру WTA 125 в іспанській Реусі.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин. Ястремська жодного разу не подала навиліт та не припускалася подвійних помилок.

У другому колі Даяна зіграє проти переможниці матчу Камілла Рахімова - Анна Блінкова.

Catalonia Open - WTA 125

Реус, Іспанія

Призовий фонд - $115,000

Перше коло, 03 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Сара Соррібес Тормо (Іспанія) 7:6(5), 6:3

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!