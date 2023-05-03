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Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 в Іспанії

Українка вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 19:11 236 1
Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 в Іспанії
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла іспанку Сару Соррібес-Тормо (102) у першому колі грунтового турніру WTA 125 в іспанській Реусі.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин. Ястремська жодного разу не подала навиліт та не припускалася подвійних помилок.

У другому колі Даяна зіграє проти переможниці матчу Камілла Рахімова - Анна Блінкова.

Catalonia Open - WTA 125
Реус, Іспанія
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 03 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Сара Соррібес Тормо (Іспанія) 7:6(5), 6:3

Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.

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