Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла іспанку Сару Соррібес-Тормо (102) у першому колі грунтового турніру WTA 125 в іспанській Реусі.
Матч тривав 1 годину 55 хвилин. Ястремська жодного разу не подала навиліт та не припускалася подвійних помилок.
У другому колі Даяна зіграє проти переможниці матчу Камілла Рахімова - Анна Блінкова.
Catalonia Open - WTA 125
Реус, Іспанія
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 03 травня
Даяна Ястремська (Україна) - Сара Соррібес Тормо (Іспанія) 7:6(5), 6:3
Раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції.
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