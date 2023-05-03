Ястремська перемогла Соррібес-Тормо на старті турніру в Іспанії

Матч тривав 1 годину 55 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (149) перемогла іспанку Сару Соррібес-Тормо (102) на старті турніру WTA 125 у Реусі, Іспанія.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився з рахунком 7:6(5), 6:3.

Ястремська не виконала жодної подачі навиліт, не припускалася подвійних помилок та реалізувала 6 з 8 брейкпойнтів.

Catalonia Open - WTA 125

Реус, Іспанія

Ґрунт

Призовий фонд - $115,000

Перше коло, 3 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Сара Соррібес Тормо (Іспанія) 7:6(5), 6:3

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з переможницею пари рахімова - блінкова, які представляють росію (терористичну державу).

Напередодні Костюк вийшла у півфінал турніру WTA в Мадриді.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!