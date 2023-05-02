Головне
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 10:50 2251
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 15:58 2517
Україна може прийняти етап Джиро д'Італія
Сьогодні 15:40 207
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 у Франції
Сьогодні 13:56 633 2
Бій Берінчика перенесли на літо
Сьогодні 10:10 2403
19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану
Сьогодні 07:54 10548
Футбол майбутнього: 37 років тому Динамо виграло Кубок Кубків
Сьогодні 07:26 10787
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:23 7700
Циганков віддав 4-й гольовий пас за Жирону в матчі з півфіналістом Ліги Європи - ВІДЕО
Сьогодні 00:00 2829
Жирона з асистом Циганкова переграла Севілью: результати 32 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 817
Прямі трансляції

Костюк вийшла у півфінал турніру WTA в Мадриді

Українка побореться за вихід у фінал
Сьогодні 16:10 262 0
Костюк вийшла у півфінал турніру WTA в Мадриді
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе обіграли румунку Моніку Нікулеску та японку Макото Ніномію у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 1 годину і 26 хвилин. Марта та Єлена-Габріела 2 рази подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку і використали 3 з 6 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Грунт
Призовий фонд: $7,652,174
Парний розряд, Чвертьфінал
02 травня

Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) - Моніка Нікулеску/Макото Ніномія (Румунія/Японія)  2:6, 6:2, 10-5

Раніше Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 у Франції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексгравець Динамо шедевральним ударом приніс перемогу Інтеру в матчі бразильської Серії А - відео Ексгравець Динамо шедевральним ударом приніс перемогу Інтеру в матчі бразильської Серії А - відео 4542
Футбол майбутнього: 37 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 37 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 10787
Промоутер назвав наступного суперника Усика після захисту титулу WBA Промоутер назвав наступного суперника Усика після захисту титулу WBA 5014 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 7700
Приголомшливі фото Айртона Сенни через 25 років після смерті Приголомшливі фото Айртона Сенни через 25 років після смерті 4069
19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану 19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану 10548
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3973
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 34573
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17589
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 69073 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25691 3
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6871