Костюк вийшла у півфінал турніру WTA в Мадриді

Українка побореться за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе обіграли румунку Моніку Нікулеску та японку Макото Ніномію у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 1 годину і 26 хвилин. Марта та Єлена-Габріела 2 рази подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку і використали 3 з 6 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA 1000

Мадрид, Іспанія

Грунт

Призовий фонд: $7,652,174

Парний розряд, Чвертьфінал

02 травня

Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) - Моніка Нікулеску/Макото Ніномія (Румунія/Японія) 2:6, 6:2, 10-5

Раніше Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 у Франції.